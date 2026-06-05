सूर्यकुमार यादव को हटाकर श्रेयस अय्यर हो सकते हैं भारत के नए T20I कप्तान, सूर्यवंशी के सेलेक्शन पर आया बड़ा अपडेट

बीसीसीआई (BCCI) के सूत्रों के अनुसार, मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर, मुख्य कोच गौतम गंभीर और पूरी चयन समिति ने श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाने पर अपनी अंतिम सहमति दी है। हालांकि गुरुवार को हुई बीसीसीआई की शीर्ष परिषद (Apex Council) की बैठक में इस पर सीधे चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन बोर्ड के शीर्ष अधिकारियों ने अंदरूनी तौर पर अय्यर के नाम को हरी झंडी दे दी है। अय्यर के साथ-साथ युवा सनसनी तिलक वर्मा को टीम का नया उप-कप्तान नियुक्त किया जा सकता है। श्रेयस अय्यर खुद 6 जून (शनिवार) को होने वाली चयन समिति की बैठक में शामिल हो सकते हैं, जहां इस नई टीम इंडिया की आधिकारिक घोषणा होगी, क्योंकि ये अभी ऑफिशल नहीं हुआ है कि अय्यर की टी20 कप्तान है।