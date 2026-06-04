सूर्याकुमार यादव के बाद कौन संभालेगा टीम इंडिया की टी20 कमान? श्रेयस अय्यर, ईशान किशन या तिलक वर्मा, रेस में संजू सैमसन भी होंगे?

India Next T20 Captain: भारतीय टी20 क्रिकेट टीम में एक बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। खबर है कि सूर्याकुमार यादव की जगह अब टीम को नया टी20 कप्तान मिलने जा रहा है। शनिवार (6 जून) को मुंबई में बीसीसीआई (BCCI) चयनकर्ताओं की एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें नए कप्तान के नाम पर मुहर लग सकती है। मीडिया में संजू सैमसन के नाम को लेकर काफी चर्चा थी, लेकिन सूत्रों की मानें तो वह इस रेस में पिछड़ते दिख रहे हैं। चयनकर्ता 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक और उसके ठीक बाद होने वाले टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर लंबी अवधि के कप्तान की तलाश कर रहे हैं। इस रेस में तीन बड़े नाम सबसे आगे चल रहे हैं।