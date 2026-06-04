IND vs AFG: ईशान किशन, संजू सैमसन या ऋतुराज गायकवाड़ किसे मिलेगा नंबर 3 पर मौका? अफगानिस्तान सीरीज में विराट कोहली के खेलने पर सस्पेंस

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विराट इस सीरीज में नहीं खेलेंगे। ऐसे में उनकी गैरमौजूदगी में नंबर तीन पर कौन बल्लेबाजी करेगा? यह एक बड़ा सवाल है। स्क्वॉड में पहले से ही विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन मौजूद हैं, जिन्हें तीसरे नंबर पर आजमाया जा सकता है। ईशान किशन ने चार मौकों पर वनडे में नंबर-3 पर बल्लेबाजी की है। इस दौरान उन्होंने 40.75 की औसत से 163 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने दो अर्धशतक भी जड़े हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ ईशान ने एक वनडे मैच खेला है। इस मैच में उन्होंने 47 रन बनाए थे। यह मुकाबला अक्टूबर 2023 में वर्ल्ड कप के दौरान खेला गया था।