4 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs AFG: ईशान किशन, संजू सैमसन या ऋतुराज गायकवाड़ किसे मिलेगा नंबर 3 पर मौका? अफगानिस्तान सीरीज में विराट कोहली के खेलने पर सस्पेंस

विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे। ऐसे में उनकी गैरमौजूदगी में नंबर तीन पर कौन बल्लेबाजी करेगा? यह एक बड़ा सवाल है। ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़ या संजू सैमसन को नंबर 3 पर मौका मिल सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jun 04, 2026

Virat Kohli and Shubman Gill

वनडे मैच के दौरान विराट कोहली और शुभमन गिल (Photo - BCCI@X)

Virat Kohli Injured, India vs Afghanistan ODI series: भारत और अफगानिस्तान के बीच 14 जून से खेली जाने वाली वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा है। टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली चोटिल हो गए हैं और उनके इस सीरीज उनके खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है।

ईशान किशन को मिल सकता है मौका

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विराट इस सीरीज में नहीं खेलेंगे। ऐसे में उनकी गैरमौजूदगी में नंबर तीन पर कौन बल्लेबाजी करेगा? यह एक बड़ा सवाल है। स्क्वॉड में पहले से ही विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन मौजूद हैं, जिन्हें तीसरे नंबर पर आजमाया जा सकता है। ईशान किशन ने चार मौकों पर वनडे में नंबर-3 पर बल्लेबाजी की है। इस दौरान उन्होंने 40.75 की औसत से 163 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने दो अर्धशतक भी जड़े हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ ईशान ने एक वनडे मैच खेला है। इस मैच में उन्होंने 47 रन बनाए थे। यह मुकाबला अक्टूबर 2023 में वर्ल्ड कप के दौरान खेला गया था।

ऋतुराज गायकवाड़ या संजू सैमसन की होगी टीम में एंट्री

अगर विराट कोहली के रिप्लेसमेंट का ऐलान होता है, तो ऋतुराज गायकवाड़ या संजू सैमसन को मौका दिया जा सकता है। गायकवाड़ को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में मौका मिला था। जहां रायपुर में खेले गए अपने आखिरी मैच में उन्होंने बेहतरीन शतक लगाया था। गायकवाड़ ने वनडे में अब तक 9 मैचों में 28.50 की औसत से 228 रन बनाए हैं।

सैमसन का जोरदार रिकॉर्ड

वहीं सैमसन का नंबर तीन पर सबसे अच्छा रिकॉर्ड है। उन्होंने तीन मैचों में 54.33 की औसत से 163 रन बनाए हैं। उन्होंने नंबर तीन पर खेलते हुए एक शतक भी लगाया है। दिसंबर 2023 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पार्ल में खेले गए अपने आखिरी वनडे में उन्होंने शानदार शतक जड़ा था। बोलेंड पार्क में खेले गए इस मैच में सैमसन ने 114 गेंद पर 108 रनों की पारी खेली थी। उनके वनडे रिकॉर्ड पर नज़र डालें तो संजू ने अबतक 16 मैचों की 14 पारियों में 56.67 की शानदार औसत से उन्होंने 510 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने एक शतक और तीन अर्धशतक लगाए हैं।

‘परिस्थिति के हिसाब से खेलने की जरूरत’, अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट से पहले ऋषभ पंत को कोच ने दी नसीहत

ये भी पढ़ें
Ind vs Afg Only Test

खबर शेयर करें:

Published on:

04 Jun 2026 03:16 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs AFG: ईशान किशन, संजू सैमसन या ऋतुराज गायकवाड़ किसे मिलेगा नंबर 3 पर मौका? अफगानिस्तान सीरीज में विराट कोहली के खेलने पर सस्पेंस

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

नंबर-3 पर 54.33 की औसत से बल्लेबाजी करते हैं संजू सैमसन, आखिरी मुक़ाबले में ठोका था शतक, क्या कोहली की जगह होगी वनडे टीम में एंट्री?

Sunil Gavaskar on Ishan Kishan vs Sanju Samson
क्रिकेट

सूर्याकुमार यादव के बाद कौन संभालेगा टीम इंडिया की टी20 कमान? श्रेयस अय्यर, ईशान किशन या तिलक वर्मा, रेस में संजू सैमसन भी होंगे?

India Next T20 Captain, Team India New Captain, Suryakumar Yadav, Shreyas Iyer, Ishan Kishan, Tilak Varma, Sanju Samson,
क्रिकेट

‘परिस्थिति के हिसाब से खेलने की जरूरत’, अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट से पहले ऋषभ पंत को कोच ने दी नसीहत

Ind vs Afg Only Test
क्रिकेट

ICC ट्रॉफी जीतने के बाद भी नहीं टिक रहे कप्तान, रोहित ने खुद विदा ली और सूर्या से छीन ली गई कुर्सी

ICC trophy curse for Indian captains , Rohit Sharma vs Suryakumar Yadav captaincy , Gautam Gambhir drops Suryakumar Yadav from T20 team , Suryakumar Yadav removed as T20 captain 2026 .
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी की उम्र को लेकर फिर विवाद, क्रिकेट एट अल ने 19 साल का बताते हुए किया बड़ा दावा

Vaibhav Sooryavanshi age Controversy
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.