टी20 ही नहीं संजू सैमसन का वनडे रिकॉर्ड भी है शानदार, 56.66 की औसत से बनाए हैं इतने रन, ऋषभ पंत से हैं कहीं बेहतर

सिर्फ टी20 में ही नहीं संजू का वनडे रिकॉर्ड भी बहुत जोरदार है। सैमसन को अबतक 16 मैच खेलने का मौका मिला है। इसकी 14 पारियों में 56.67 की शानदार औसत से उन्होंने 510 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने एक शतक और तीन अर्धशतक लगाए हैं। दिसंबर 2023 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पार्ल में खेले गए अपने आखिरी वनडे में उन्होंने शानदार शतक जड़ा था, जिससे उनका जबरदस्त फॉर्म साबित होता है। बोलेंड पार्क में खेले गए इस मैच में सैमसन ने 114 गेंद पर 108 रनों की पारी खेली थी। ऐसे में क्या भारतीय चयनकर्ता उन्हें वनडे में बैकअप विकेटकीपर के रूप में मौका देंगे?