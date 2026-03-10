संजू सैमसन को अंदाज़ा भी नहीं था कि वे जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहे हैं, कोच गंभीर ने ऐसे दी थी जानकारी

संजू सैमसन ने फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ अभिषेक शर्मा संग मिलकर पहले विकेट के लिए महज 7.1 ओवर में 98 रन जोड़े। संजू ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए खिताबी मुकाबले में 5 चौके और 8 छक्कों की मदद से 46 गेंदों में 89 रनों की दमदार पारी खेली। वहीं, इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में भी सैमसन बेहतरीन लय में दिखाई दिए और उन्होंने 42 गेंदों में 89 रन बनाए थे। टूर्नामेंट में खेले 5 मुकाबलों में संजू सैमसन ने 199 के स्ट्राइक रेट से 321 रन बनाए। संजू को उनके दमदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया।