‘गरीब बच्चों को…’, टीम इंडिया के टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर ये क्या बोल गए शोएब अख्तर, भारत पर लगाया क्रिकेट को बर्बाद करने का आरोप

अख्तर ने कहा, 'यह ऐसा है जैसे किसी मोहल्ले में एक अमीर बच्चा हो, जो गरीब बच्चों को बुलाकर कहे कि आ जाओ क्रिकेट खेलते हैं। भारत भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। आठ टीमों में से चार को रखते हैं, फिर उनमें से तीन को आगे बढ़ाते हैं और फिर कहते हैं कि हमने जीत लिया। मेरे हिसाब से उन्होंने क्रिकेट को पूरी तरह खराब कर दिया है। '