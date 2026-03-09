T20 World Cup 2026: गौतम गंभीर ने द्रविड़ और लक्ष्मण को क्यों दिया टी20 वर्ल्ड कम जीतने का क्रेडिट, कहा – वो दोनों…

खिताबी मुकाबले के बाद प्रेस कांफ्रेंस में गंभीर ने कहा, " राहुल भाई ने अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय क्रिकेट को अच्छी शेप में रखने के लिए जो किया है, मैं उसके लिए उन्हें शुक्रिया करता हूं। राहुल द्रविड़ की कोचिंग में भारतीय टीम ने टी20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता था। बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हेड ऑफ क्रिकेट वीवीएस लक्ष्मण के लिए गंभीर ने कहा, "वह भारतीय क्रिकेट के लिए पर्दे के पीछे से काफी कुछ कर रहे हैं।"