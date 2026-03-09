T20 वर्ल्ड कप फाइनल में तूफानी पारी खेलने के लिए अभिषेक शर्मा ने किया था टोटका, खुद किया ये खुलासा

Abhishek Sharma reveals: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ज्‍यादातर समय अभिषेक शर्मा लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे थे। लगातार तीन बार डक उसके बाद कुछ छोटे स्कोर और हर मैच के साथ सवाल बढ़ते जा रहे थे। वह बुरी तरह आउट ऑफ फॉर्म लग रहे थे। इस कारण वह आलोचकों के निशाने पर भी आ गए। सुनील गावस्‍कर ने तो उन्‍हें फाइनल से बाहर करने की मांग भी की, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल के लिए टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया। जहां उन्‍होंने भारत को खिताब जिताने में बेहद अहम भूमिका निभाई। इसके लिए उन्‍हें एक टोटका भी करना पड़ा, जिसका खुलासा उन्‍होंने खुद किया है।