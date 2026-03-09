T20 World Cup Final: वर्ल्ड कप जीतते ही ट्रॉफी लेकर हनुमान मंदिर दौड़े सूर्या, गंभीर और जय शाह, देखें ये खास वीडियो!

फाइनल मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी, अभिषेक शर्मा (52) के बाद संजू सैमसन (89), ईशान किशन (54) और शिवम दुबे (26) की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने फाइनल में 255 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम जसप्रीत बुमराह (4/15) और अक्षर पटेल (3/23) की घातक गेंदबाजी के सामने टिक नहीं सकी और पूरी टीम 159 रनों पर सिमट गई। इस शानदार प्रदर्शन के साथ भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर इतिहास रच दिया है। ट्रॉफी जीतने के तुरंत बाद मंदिर जाकर प्रार्थना करना यह दिखाता है कि टीम ने अपनी इस बड़ी कामयाबी को पूरी विनम्रता और श्रद्धा के साथ मनाया।