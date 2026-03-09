खिताब जीतने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दिया दिल जीत लेने वाला बयान, इस खिलाड़ी को बताया देश की धरोहर

अपने प्लेयर्स पर भरोसा जताते हुए सूर्या ने कहा कि मुझे लगता है कि यह समझना बहुत जरूरी है कि संजू, अभिषेक और वरुण क्या कर सकते हैं। और मुझे पता था कि उनमें मैच-विनर हैं। संजू के आने का समय एकदम सही था। वरुण चक्रवर्ती, अभिषेक शर्मा, दुनिया के नंबर एक प्लेयर्स। हम हमेशा से जानते थे कि उनमें कुछ खास है। कुछ करने के लिए फाइनल से बड़ा कोई स्टेज नहीं है। खासकर जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, वे बहुत लंबे समय से टीम में हैं, सभी सपोर्ट स्टाफ के साथ एक-दूसरे का ख्याल रखते हैं। यह बहुत खास है।