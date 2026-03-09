9 मार्च 2026,

खिताब जीतने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दिया दिल जीत लेने वाला बयान, इस खिलाड़ी को बताया देश की धरोहर

India vs New Zealand Final: टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 का खिताब जीतने के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने संजू सैमसन समेत सभी प्‍लेयर्स की जमकर तारीफ की। उन्‍होंने जसप्रीत बुमराह को पीढ़ी में एक बार आने वाला गेंदबाज बताते हुए उन्‍हें देश की धरोहर बताया।

image

lokesh verma

Mar 09, 2026

भारतीय कप्‍तान सूर्यकुमार यादव। (फोटो सोर्स: IANS)

India vs New Zealand Final: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार को खेले गए खिताबी मुकाबले में भारत ने संजू सैमसन (89), अभिषेक शर्मा (52) और ईशान किशन (54) की शानदार पारियों के दम पर 5 विकेट खोकर 255 रन बनाए। इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 19 ओवरों में 159 रन पर सिमट गई। भारत ने मुकाबला 96 रन से अपने नाम किया। टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतकर भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव बेहद खुश नजर आए। इस जीत के बाद सूर्या ने संजू सैमसन, जसप्रीत बुमराह समेत सभी प्‍लेयर्स की दिल खोलकर तारीफ की है।

'यह एक खास एहसास'

ट्रॉफी जीतकर सूर्यकुमार यादव ने कहा कि आज जो हुआ उससे मैं निश्चित रूप से बहुत खुश हूं। यह एक लंबा सफर रहा है। इसकी शुरुआत 2024 वर्ल्ड कप के बाद हुई थी। बीसीसीआई, जय शाह और रोहित शर्मा सभी ने मुझ पर भरोसा दिखाया। मुझे इस शानदार टीम को लीड करने का मौका दिया और फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोबारा आकर यह करना लंबा सिलसिला था। मुझे लगता है कि यह एक खास एहसास है।

फेवरेट होने का प्रेशर कैसे दूर रखते हैं?

आप फेवरेट होने का प्रेशर कैसे दूर रखते हैं? इस सवाल पर सूर्या ने कहा कि हम जानते थे कि हम दो साल से अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं और यह बहुत अच्छा चल रहा था। हम बस उन सभी अच्छी आदतों को फॉलो करना चाहते थे, जो हमने 2024 टी20 वर्ल्ड कप में फॉलो की थीं। लड़कों को भी यही बताएं, वर्ल्ड कप जीतने का एहसास कैसा होता है, हम बाइलेटरल सीरीज में कैसे खेलना चाहते हैं, वह टेस्ट जिसे हम आगे ले जाना चाहते हैं और टी20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। लड़कों ने इसे बहुत अच्छे से लिया।

'संजू, अभिषेक और वरुण में मैच विनर'

अपने प्लेयर्स पर भरोसा जताते हुए सूर्या ने कहा कि मुझे लगता है कि यह समझना बहुत जरूरी है कि संजू, अभिषेक और वरुण क्या कर सकते हैं। और मुझे पता था कि उनमें मैच-विनर हैं। संजू के आने का समय एकदम सही था। वरुण चक्रवर्ती, अभिषेक शर्मा, दुनिया के नंबर एक प्लेयर्स। हम हमेशा से जानते थे कि उनमें कुछ खास है। कुछ करने के लिए फाइनल से बड़ा कोई स्टेज नहीं है। खासकर जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, वे बहुत लंबे समय से टीम में हैं, सभी सपोर्ट स्टाफ के साथ एक-दूसरे का ख्याल रखते हैं। यह बहुत खास है।

'बुमराह देश की धरोहर'

वहीं, उन्‍होंने बुमराह को लेकर कहा कि जैसे कि संजू ने पिछले गेम में कहा था कि वह अपना मैन ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह को देना चाहते हैं। वह एक पीढ़ी में एक बार आने वाला बॉलर है। मैं उसे अभी देश की धरोहर कह सकता हूं, लेकिन वह जानता है कि क्या करना है, कैसे करना है, वह इस बिजनेस में बेस्ट है। उम्मीद है कि वह ऐसा करता रहेगा। थैंक यू। अहमदाबाद।

