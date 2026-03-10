10 मार्च 2026,

मंगलवार

T20 वर्ल्डकप ट्रॉफी मंदिर ले जाने पर मचा बवाल, पूर्व क्रिकेटर ने बताया शर्मनाक, तो ईशान किशन ने दिया ये जवाब

Ishan Kishan on Kirti Azad: टी20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026) जीतने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav), कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) और ICC चेयरमैन जय शाह (Jay Shah) ट्रॉफी लेकर अहमदाबाद के हनुमान मंदिर गए। इस पर 1983 वर्ल्ड कप विजेता और टीएमसी (TMC) सांसद कीर्ति आजाद ने आपत्ति जताई और इसे शर्मनाक बताया। पटना लौटने पर ईशान किशन से जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने पत्रकार को ही नसीहत दे डाली।

भारत

image

Saksham Agrawal

Mar 10, 2026

Ishan Kishan slams Kirti Azad over trophy taken to temple remark

कीर्ती आजाद के बयान पर ईशान किशन का पलटवार (Image: IANS)

Ishan Kishan on Kirti Azad: टी20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026) में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर भारत ने इतिहास रच दिया। 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस फाइनल में जीत के बाद टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव, हेड कोच गौतम गंभीर और ICC चेयरमैन जय शाह ट्रॉफी लेकर स्टेडियम के पास स्थित एक हनुमान मंदिर पहुंचे और वहां पूजा-अर्चना की। इस कदम ने जश्न के बीच एक नई बहस को जन्म दे दिया है, और इसकी शुरुआत हुई 1983 वर्ल्ड कप विजेता और पूर्व भारतीय क्रिकेटर कीर्ति आजाद के एक विवादित बयान से।

कीर्ति आजाद ने उठाए सवाल, कहा "यह शर्मनाक है"

तृणमूल कांग्रेस सांसद और 1983 वर्ल्ड कप विजेता दल के सदस्य रहे कीर्ति आजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मामले में कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने लिखा कि 1983 में कपिल देव की अगुवाई में विश्व कप जीतने वाली टीम में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, हर धर्म के खिलाड़ी थे और उस वक्त ट्रॉफी को मातृभूमि भारत को समर्पित किया गया था। उन्होंने सवाल किया कि अगर ट्रॉफी हनुमान मंदिर ले जाई गई, तो मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा क्यों नहीं? आजाद ने इस बात का भी जिक्र किया कि मोहम्मद सिराज ट्रॉफी मस्जिद नहीं ले गए और संजू सैमसन, जो टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक रहे, इसे चर्च नहीं ले गए। उनका कहना था कि यह ट्रॉफी 140 करोड़ भारतीयों की है, किसी एक धर्म की नहीं।

ईशान की मीडिया को हिदायत, "विश्व कप जीते हैं, इस मौके पर कोई अच्छा सवाल पूछें"

टूर्नामेंट में 9 मैचों में 317 रन बनाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन जब जीत का जश्न मनाने के बाद अपने घर पटना लौटे तो हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। मीडिया से बात करते हुए जब एक पत्रकार ने उनसे कीर्ति आजाद के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी, तो ईशान ने सीधे जवाब देने से इनकार करते हुए कहा, "हमने इतना शानदार वर्ल्ड कप जीता है, जरा अच्छे सवाल पूछिए। कीर्ति आजाद के बारे में मैं क्या कहूं? यह पूछिए कि हमने कितना मजा किया, कैसा अनुभव रहा।" ईशान ने अपने भविष्य की योजनाओं पर कहा कि वे बस रन बनाते रहना और जीतते रहना चाहते हैं। गौरतलब है कि ईशान किशन टूर्नामेंट में भारत के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे और फाइनल में भी उनकी अर्धशतकीय पारी ने कीवियों के खिलाफ बड़ा स्कोर खड़ा करने में अहम योगदान दिया।​​​​​​​​​​​​​​​​

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

T20 World Cup 2026

10 Mar 2026 06:07 pm

