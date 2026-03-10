T20 वर्ल्डकप ट्रॉफी मंदिर ले जाने पर मचा बवाल, पूर्व क्रिकेटर ने बताया शर्मनाक, तो ईशान किशन ने दिया ये जवाब

टूर्नामेंट में 9 मैचों में 317 रन बनाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन जब जीत का जश्न मनाने के बाद अपने घर पटना लौटे तो हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। मीडिया से बात करते हुए जब एक पत्रकार ने उनसे कीर्ति आजाद के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी, तो ईशान ने सीधे जवाब देने से इनकार करते हुए कहा, "हमने इतना शानदार वर्ल्ड कप जीता है, जरा अच्छे सवाल पूछिए। कीर्ति आजाद के बारे में मैं क्या कहूं? यह पूछिए कि हमने कितना मजा किया, कैसा अनुभव रहा।" ईशान ने अपने भविष्य की योजनाओं पर कहा कि वे बस रन बनाते रहना और जीतते रहना चाहते हैं। गौरतलब है कि ईशान किशन टूर्नामेंट में भारत के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे और फाइनल में भी उनकी अर्धशतकीय पारी ने कीवियों के खिलाफ बड़ा स्कोर खड़ा करने में अहम योगदान दिया।​​​​​​​​​​​​​​​​