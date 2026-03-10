साउथ अफ्रीका को 10 दिन बाद ही मिल गया न्यूजीलैंड से बदला लेने का मौका, जानें कब-कहां देखें लाइव मैच

New Zealand vs South Africa T20 Series 2026: आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में चार टीमें पहुंची थीं, जिनमें भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमें शामिल थीं। इनमें से सिर्फ एक टीम अजेय थी और वही सबसे पहले अंतिम चार से बाहर हो गई। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच 4 मार्च को टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल खेला गया। इस टूर्नामेंट में लगातार दमदार प्रदर्शन करने वाली साउथ अफ्रीका की टीम न्यूजीलैंड के सामने बुरी तरह हार गई। वर्ल्ड क्रिकेट को भी उम्मीद नहीं थी कि साउथ अफ्रीका की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ इतनी बुरी तरह हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी।