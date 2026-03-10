अब टीम इंडिया की जर्सी में कब नजर आएंगे सैमसन-अभिषेक, कब होगा भारत का अगला मैच, देखें शेड्यूल

Team India Full Schedule 2026: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 8 मार्च को भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता। सूर्या की कप्तानी में भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। ईशान किशन, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पंड्या और अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को खिताब डिफेंड करने में अहम भूमिका निभाई। अब क्रिकेट फैंस की नजरें अगले मुकाबले पर टिकी हुई हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि अब भारतीय टीम इंटरनेशनल पिच पर कब उतरेगी और अगला मुकाबला कब खेला जाएगा।