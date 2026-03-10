BCCI Cash Reward: टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर टीम इंडिया पर पैसों की बारिश, BCCI ने दिये ICC से चार गुना ज्यादा पैसे

BCCI ने टीम इंडिया को 131 करोड़ रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा की (Photo - BCCI/X)
BCCI Prize Money, T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पैसों की बारिश की है। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के लिए 131 करोड़ रुपये के नकद इनाम की घोषणा की है। यह अबतक किसी भी विजेता टीम को दी गई सबसे बड़ी राशि है। इससे पहले टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीतने पर रोहित शर्मा की टीम को बीसीसीआई ने 125 करोड़ रुपये के इनाम का ऐलान किया था। पिछली बार की तुलना में बीसीसीआई ने इस बार नकद इनाम में 6 करोड़ रुपए का इजाफा किया है।
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) जीतने वाली टीम को प्राइज़ मनी के तौर पर 20 करोड़ रुपये दिये जाते हैं। वहीं आईसीसी ने भारतीय टीम को विश्व चैंपियन बनने पर इनामी राशि के रूप में 3 मिलियन डॉलर यानि करीब 27.48 करोड़ दिये हैं। इसका मतलब बीसीसीआई ने आईपीएल विजेता से छह गुना ज्यादा और आईसीसी से चार गुना ज्यादा पैसे दिये हैं।
बीसीसीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया, "भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया के लिए 131 करोड़ रुपए के नकद इनाम की घोषणा की है। बोर्ड इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ और चयनकर्ताओं को एक बार फिर बधाई देता है और भविष्य में भी उनकी लगातार सफलता की कामना करता है।"
भारत ने साल 2024 में टी20 वर्ल्ड कप खिताब रोहित शर्मा की कप्तानी में जीता था। इस बार कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में थी। भारत आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का खिताब बरकरार रखने वाला पहला देश बन गया है। इसी के साथ भारत तीन बार आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाला पहले देश बन गया है।
रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 255 रन बनाए। इसके जवाब में कीवी टीम 19 ओवरों में महज 159 रन पर सिमट गई। 96 रन से फाइनल मैच जीतने के साथ भारत ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की ओर से दी जाने वाली 2.34 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 21.5 करोड़ रुपए) की विजेता राशि अपने नाम की, जबकि उपविजेता न्यूजीलैंड को 1.17 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 10.75 करोड़ रुपए) मिले।
