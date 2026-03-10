BCCI Cash Reward: टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर टीम इंडिया पर पैसों की बारिश, BCCI ने दिये ICC से चार गुना ज्यादा पैसे

BCCI Prize Money, T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पैसों की बारिश की है। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के लिए 131 करोड़ रुपये के नकद इनाम की घोषणा की है। यह अबतक किसी भी विजेता टीम को दी गई सबसे बड़ी राशि है। इससे पहले टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीतने पर रोहित शर्मा की टीम को बीसीसीआई ने 125 करोड़ रुपये के इनाम का ऐलान किया था। पिछली बार की तुलना में बीसीसीआई ने इस बार नकद इनाम में 6 करोड़ रुपए का इजाफा किया है।