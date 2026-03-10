T20 World Cup 2026 खत्म होते ही श्रीलंका का बड़ा ऐलान, भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाले इस दिग्गज को बनाया कोच

गैरी कर्स्टन ने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत 1993 में की थी, जबकि साल 2004 में उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया था। अपने टेस्ट और वनडे करियर में कुल मिलाकर कर्स्टन ने 14087 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने टेस्ट में 21 और एकदिवसीय क्रिकेट में 13 शतक लगाए। श्रीलंका क्रिकेट टीम के साथ कर्स्टन का कार्यकाल 2 साल का होगा, जो 14 अप्रैल 2028 को खत्म होगा। कर्स्टन के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए श्रीलंका टीम को तैयार करना होगा।