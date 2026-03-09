‘कोच साहब आपकी मुस्कान…’, धोनी के पोस्ट पर गौतम गंभीर ने किया कमेंट, जवाब ने फैंस का दिल जीता

MS Dhoni, Gautam Gambhir, T20 World Cup 2026: अहमदाबाद में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत की जीत के बाद महेंद्र सिंह धोनी और गौतम गंभीर के बीच एक दिल को छू लेने वाली बातचीत ने फैंस का ध्यान खींच लिया। वर्षों से, क्रिकेट फैंस धोनी और गंभीर के रिश्ते पर बात करते रहे हैं, खासकर श्रीलंका के खिलाफ आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल में धोनी के आइकॉनिक मैच जिताने वाले छक्के के बारे में गंभीर के पिछले कमेंट्स के बाद से।