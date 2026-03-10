T20 World Cup 2026: सैमसन या बुमराह नहीं यह खिलाड़ी है टीम इंडिया का ‘साइलेंट’ मैच विनर, चैंपियन बनाने में निभाया अहम किरदार

भारतीय टीम के लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद भले ही शिवम दुबे के प्रदर्शन की ज्यादा चर्चा न हो रही हो, लेकिन इस विश्व कप में भी उनका योगदान बेहद अहम रहा। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में शिवम दुबे ने नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए 25 गेंदों में 43 रनों की दमदार पारी खेली। शिवम की यह पारी मैच का टर्निंग प्वाइंट साबित हुई थी। शिवम के दमदार प्रदर्शन ने भारतीय टीम को 253 रनों के टोटल तक पहुंचाया। 254 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल मुकाबले में सिर्फ 7 रनों से हारी थी। शिवम की पारी ने मैच का नतीजा तय किया।