Cricket News: 2010 स्पॉट-फिक्सिंग कांड, मजहर मजीद के फोन से मिले थे मैसेज, अफरीदी ने आमिर से कबूल करवाया था सच



रज्जाक के मुताबिक, उनके दोस्त ने तुरंत उन्हें ये मैसेज दिखाए, जिसके बाद उन्होंने उस समय टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी शाहिद अफरीदी को इसकी जानकारी दी। अफरीदी ने उस सीरीज से पहले टेस्ट कप्तानी छोड़ दी थी, लेकिन वे सीमित ओवरों की टीम के कप्तान बने हुए थे। रज्जाक ने बताया अफरीदी गुस्से में उससे सच बताने को कह रहे थे। जब वह लगातार इनकार करता रहा तो मुझे एक जोरदार थप्पड़ की आवाज सुनाई दी। उसके बाद आमिर रोने लगा और साजिश में शामिल होने की बात कबूल कर ली।