10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

ICC ने चुनी ‘टीम ऑफ द टूर्नामेंट’, इंडिया को खिताब जिताने वाले इस खिलाड़ी नो नहीं मिली जगह, टीम में 4 भारतीय खिलाड़ी

आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान किया है। इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह के साथ ईशान किशन और हार्दिक पंड्या का भी नाम है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Mar 10, 2026

India Semifinal Scenario, T20 World Cup 2026

भारत ने लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता (photo - EspncricInfo)

ICC T20 World Cup 2026, Team of the Tournament: आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए सर्वश्रेष्ठ टीम का चुनाव किया है। भारत के 4 खिलाड़ियों को इस टीम में जगह मिली है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड जीतने वाले संजू सैमसन, जसप्रीत बुमराह, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या आईसीसी की टीम में जगह बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी रहे हैं।

साहिबजादा फरहान को संजू सैमसन ओपनिंग जोड़ीदार

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सर्वाधिक 383 रन बनाने वाले पाकिस्तान के बल्लेबाज साहिबजादा फरहान को संजू सैमसन का ओपनिंग जोड़ीदार चुना गया है। संजू का प्रदर्शन टूर्नामेंट में शानदार रहा और उन्होंने महज 5 मुकाबलों में 321 रन बनाए। सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले में संजू ने अर्धशतकीय पारी खेलते हुए टीम इंडिया को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। भारत की ओर से निरंतरता के साथ रन बनाने वाले ईशान किशन को भी आईसीसी ने सर्वश्रेष्ठ टीम में रखा है। ईशान ने टूर्नामेंट में खेले 9 मैचों में कुल 317 रन बनाए।

हार्दिक पांड्या को टीम में रखा गया

साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले कप्तान एडेन मार्करम भी आईसीसी की टीम में जगह बनाने में सफल रहे हैं। मार्करम ने 8 मुकाबलों में 165 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 286 रन बनाए। मार्करम को कप्तान की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बल्ले और गेंद दोनों से अहम योगदान देने वाले हार्दिक पांड्या को टीम में रखा गया है, जबकि इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स भी टीम में जगह बनाने में सफल रहे हैं। हार्दिक ने इस विश्व कप में दो अर्धशतक लगाए और गेंदबाजी में अहम स्पेल डाले।

शिवम दुबे की नहीं मिली जगह

इस टीम में शिवम दुबे को मौका नहीं मिला है। दुबे के प्रदर्शन की ज्यादा चर्चा न हो रही हो, लेकिन इस विश्व कप में भी उनका योगदान बेहद अहम रहा। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में शिवम दुबे ने नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए 25 गेंदों में 43 रनों की दमदार पारी खेली थी। भारतीय टीम को अच्छे फिनिश की जरूरत थी और यह जिम्मेदारी भी शिवम दुबे ने ली। खिताबी मुकाबले में शिवम ने सिर्फ 8 गेंदों में 26 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसके दम पर भारतीय टीम 5 विकेट गंवाकर 255 रनों के टोटल तक पहुंचने में सफल रही। सुपर-8 राउंड में भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम के बाकी बल्लेबाजों ने आसानी से घुटने टेक दिए थे, लेकिन शिवम दुबे मुश्किल हालातों में भी क्रीज पर डटे रहे थे और उन्होने 42 रनों की अहम पारी खेली थी। शिवम की पारी के चलते ही टीम इंडिया 100 रनों का आंकड़ा पार करने में सफल रही थी।

जसप्रीत बुमराह और आदिल राशिद भी टीम में

आईसीसी की सर्वश्रेष्ठ टीम के गेंदबाजी अटैक की कमान जसप्रीत बुमराह के हाथों में सौंपी गई है। बुमराह टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। बुमराह ने 8 मैचों में कुल 14 विकेट चटकाए। बुमराह का साथ देने के लिए लुंगी एनगिडी, ब्लेसिंग मुजरबानी और जेसन होल्डर को चुना गया है। वहीं, इकलौते स्पिनर के तौर पर आदिल राशिद को चुना गया है। 12वें खिलाड़ी के तौर पर अमेरिका के तेज गेंदबाज शैडली वैन शल्कविक को चुना गया है। उन्होंने टूर्नामेंट में खेले सिर्फ 4 मुकाबलों में 13 विकेट चटकाए।

ICC मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 टीम ऑफ द टूर्नामेंट

साहिबजादा फरहान, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, एडेन मार्करम (कप्तान), हार्दिक पांड्या, विल जैक्स, जेसन होल्डर, जसप्रीत बुमराह, लुंगी एनगिडी, आदिल राशिद, ब्लेसिंग मुजरबानी।

12वां खिलाड़ी: शैडली वैन शल्कविक

ये भी पढ़ें

‘कोच साहब आपकी मुस्कान…’, धोनी के पोस्ट पर गौतम गंभीर ने किया कमेंट, जवाब ने फैंस का दिल जीता
क्रिकेट
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

10 Mar 2026 07:29 am

Hindi News / Sports / Cricket News / ICC ने चुनी ‘टीम ऑफ द टूर्नामेंट’, इंडिया को खिताब जिताने वाले इस खिलाड़ी नो नहीं मिली जगह, टीम में 4 भारतीय खिलाड़ी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

Cricket News: 2010 स्पॉट-फिक्सिंग कांड, मजहर मजीद के फोन से मिले थे मैसेज, अफरीदी ने आमिर से कबूल करवाया था सच

Shahid Afridi With Mohammad Aamir
खेल

संजू सैमसन को अंदाज़ा भी नहीं था कि वे जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहे हैं, कोच गंभीर ने ऐसे दी थी जानकारी

IND vs ENG, T20 World Cup 2026, Sanju Samson
क्रिकेट

T20 World Cup 2026: सैमसन या बुमराह नहीं यह खिलाड़ी है टीम इंडिया का ‘साइलेंट’ मैच विनर, चैंपियन बनाने में निभाया अहम किरदार

T20 World Cup 2026
क्रिकेट

टी20 ही नहीं संजू सैमसन का वनडे रिकॉर्ड भी है शानदार, 56.66 की औसत से बनाए हैं इतने रन, ऋषभ पंत से हैं कहीं बेहतर

संजू सैमसन डाइट में शामिल करते हैं ये खास चीजें
क्रिकेट

‘कोच साहब आपकी मुस्कान…’, धोनी के पोस्ट पर गौतम गंभीर ने किया कमेंट, जवाब ने फैंस का दिल जीता

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.