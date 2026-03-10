ICC ने चुनी ‘टीम ऑफ द टूर्नामेंट’, इंडिया को खिताब जिताने वाले इस खिलाड़ी नो नहीं मिली जगह, टीम में 4 भारतीय खिलाड़ी

भारत ने लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता (photo - EspncricInfo)
ICC T20 World Cup 2026, Team of the Tournament: आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए सर्वश्रेष्ठ टीम का चुनाव किया है। भारत के 4 खिलाड़ियों को इस टीम में जगह मिली है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड जीतने वाले संजू सैमसन, जसप्रीत बुमराह, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या आईसीसी की टीम में जगह बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी रहे हैं।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सर्वाधिक 383 रन बनाने वाले पाकिस्तान के बल्लेबाज साहिबजादा फरहान को संजू सैमसन का ओपनिंग जोड़ीदार चुना गया है। संजू का प्रदर्शन टूर्नामेंट में शानदार रहा और उन्होंने महज 5 मुकाबलों में 321 रन बनाए। सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले में संजू ने अर्धशतकीय पारी खेलते हुए टीम इंडिया को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। भारत की ओर से निरंतरता के साथ रन बनाने वाले ईशान किशन को भी आईसीसी ने सर्वश्रेष्ठ टीम में रखा है। ईशान ने टूर्नामेंट में खेले 9 मैचों में कुल 317 रन बनाए।
साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले कप्तान एडेन मार्करम भी आईसीसी की टीम में जगह बनाने में सफल रहे हैं। मार्करम ने 8 मुकाबलों में 165 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 286 रन बनाए। मार्करम को कप्तान की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बल्ले और गेंद दोनों से अहम योगदान देने वाले हार्दिक पांड्या को टीम में रखा गया है, जबकि इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स भी टीम में जगह बनाने में सफल रहे हैं। हार्दिक ने इस विश्व कप में दो अर्धशतक लगाए और गेंदबाजी में अहम स्पेल डाले।
इस टीम में शिवम दुबे को मौका नहीं मिला है। दुबे के प्रदर्शन की ज्यादा चर्चा न हो रही हो, लेकिन इस विश्व कप में भी उनका योगदान बेहद अहम रहा। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में शिवम दुबे ने नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए 25 गेंदों में 43 रनों की दमदार पारी खेली थी। भारतीय टीम को अच्छे फिनिश की जरूरत थी और यह जिम्मेदारी भी शिवम दुबे ने ली। खिताबी मुकाबले में शिवम ने सिर्फ 8 गेंदों में 26 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसके दम पर भारतीय टीम 5 विकेट गंवाकर 255 रनों के टोटल तक पहुंचने में सफल रही। सुपर-8 राउंड में भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम के बाकी बल्लेबाजों ने आसानी से घुटने टेक दिए थे, लेकिन शिवम दुबे मुश्किल हालातों में भी क्रीज पर डटे रहे थे और उन्होने 42 रनों की अहम पारी खेली थी। शिवम की पारी के चलते ही टीम इंडिया 100 रनों का आंकड़ा पार करने में सफल रही थी।
आईसीसी की सर्वश्रेष्ठ टीम के गेंदबाजी अटैक की कमान जसप्रीत बुमराह के हाथों में सौंपी गई है। बुमराह टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। बुमराह ने 8 मैचों में कुल 14 विकेट चटकाए। बुमराह का साथ देने के लिए लुंगी एनगिडी, ब्लेसिंग मुजरबानी और जेसन होल्डर को चुना गया है। वहीं, इकलौते स्पिनर के तौर पर आदिल राशिद को चुना गया है। 12वें खिलाड़ी के तौर पर अमेरिका के तेज गेंदबाज शैडली वैन शल्कविक को चुना गया है। उन्होंने टूर्नामेंट में खेले सिर्फ 4 मुकाबलों में 13 विकेट चटकाए।
साहिबजादा फरहान, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, एडेन मार्करम (कप्तान), हार्दिक पांड्या, विल जैक्स, जेसन होल्डर, जसप्रीत बुमराह, लुंगी एनगिडी, आदिल राशिद, ब्लेसिंग मुजरबानी।
12वां खिलाड़ी: शैडली वैन शल्कविक
