वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका से पहले इंग्लैंड कैसे स्वदेश लौट गई? ICC पर लगा पक्षपात का आरोप, कौन उठाएगा टीमों का खर्च

एक रिपोर्ट के मुताबिक, आईसीसी ने पक्षपात के लगे आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि रवाना होने के क्रम पर फैसले सिर्फ एयरस्पेस की उपलब्धता, एयरक्राफ्ट रूटिंग अनुमति, वीजा की जरूरतों और सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिए जा रहे हैं। यह कहना कि टीमों को इन रुकावटों के अलावा किसी और वजह से प्राथमिकता दी गई है, गलत है। कुछ दिन पहले, वेस्टइंडीज के हेड कोच डैरेन सैमी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था, "मैं बस घर जाना चाहता हूं।" उनकी इस पोस्ट ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खूब चर्चा बटोरी थी।