T20 वर्ल्डकप के बाद भारत के पास एक और खिताब जीतने का मौका, जानें कब-कहां खेला जाएगा टूर्नामेंट

इसके साथ ही भारतीय टीम खिताब डिफेंड करने वाली पहली टीम बन गई। वहीं मेजबान होने के नाते खिताब जीतने वाली भी भारतीय टीम पहली टीम बन गई। अब भारतीय टीम के पास एक और खिताब जीतने का मौका है। अब भारतीय टीम एशियन गेम्स का खिताब भी जीत सकती है। आपको बता दें कि पिछली बार ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। इस बार भी कई युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है। यहां भारत की वूमेन्स और मेंस दोनों टीमें T20 फॉर्मेट में हिस्सा लेने पहुंचेंगी।