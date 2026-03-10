डेरिल मिचेल से माफी मांगने से नहीं बनी बात! अर्शदीप के खिलाफ ICC ने लिया तगड़ा एक्शन

यह पूरा विवाद न्यूजीलैंड की पारी के 11वें ओवर में भड़का, जब अर्शदीप उस मैच में अपना दूसरा स्पेल डाल रहे थे। डेरिल मिचेल उस समय आक्रामक मूड में थे और उन्होंने इसी ओवर में अर्शदीप को लगातार दो छक्के जड़े थे। ओवर की पांचवी गेंद पर मिचेल ने एक यॉर्कर को सीधे गेंदबाज की तरफ खेला। फॉलो-थ्रू में गेंद हाथ में आते ही अर्शदीप ने उसे स्टंप्स की दिशा में फेंका, लेकिन गेंद सीधे मिचेल के शरीर पर जा लगी। मिचेल इस घटना से बेहद नाराज हुए और आक्रामक रूप से अर्शदीप की तरफ बढ़े। मैदानी अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ ने अर्शदीप से बात कर उन्हें संयम बरतने की हिदायत दी। अर्शदीप का कहना था कि उन्होंने रन आउट का प्रयास किया था, लेकिन गेंद हवा में रिवर्स हो गई और मिचेल से जा टकराई। इस घटना पर अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ, एलेक्स व्हार्फ, थर्ड अंपायर अल्लाहउद्दीन पलेकर और फोर्थ अंपायर एड्रियन होल्डस्टॉक ने मिलकर आरोप तय किए।