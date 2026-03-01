सूर्यकुमार यादव का बड़ा खुलासा, कहा- एमएस धोनी ने बताया था कैसे खेलकर जीत सकते हो टी20 वर्ल्डकप

भारतीय टीम दुनिया की पहली ऐसी टीम बन गई, जिसने खिताब डिफेंड किया और साथ ही मेजबान होने के नाते पहली बार कोई टीम चैंपियन बनी। इस बड़ी जीत के बाद भारतीय टीम को ढेर सारी बधाइयां मिल रही हैं। वहीं कई क्रिकेटर्स और कोच से लेकर कप्तान तक इस जीत का श्रेय अलग-अलग लोगों को दे रहे हैं। इसी दौरान सूर्यकुमार यादव ने भी धोनी को इसका क्रेडिट दिया। सूर्यकुमार यादव ने बताया कि वर्ल्ड कप के दौरान और उससे पहले महेंद्र सिंह धोनी से उनकी बातचीत हुई थी, जो टीम के लिए काफी अहम साबित हुई। उन्होंने कहा कि धोनी ने उन्हें बताया था कि टूर्नामेंट में कैसे खेलना है।