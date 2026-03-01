न्यूजीलैंड टीम से 7 खिलाड़ियों की छुट्टी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए चुने गए 2 कप्तान

इस सीरीज के लिए दो कप्तान चुने गए हैं। पहले 3 मुकाबलों में टीम की कमान मिचेल सेंटनर संभालेंगे, तो आखिरी 2 मैचों में टॉम लैथम कप्तान होंगे। टीम में डेवोन कॉनवे, लॉकी फर्ग्यूसन, कोल मैककॉन्ची, जिमी नीशम और ईश सोढ़ी जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं। इस टीम से कई बड़े नाम गायब हैं, जिनमें फिन एलेन, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, मैट हेनरी और रचिन रविंद्र जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। हालांकि इनके टीम में शामिल न होने की वजह अभी तक न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने स्पष्ट नहीं की है।