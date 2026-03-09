टी20 वर्ल्ड कप की खिताबी जीत के साथ सूर्यकुमार यादव ने रचा इतिहास, रोहित शर्मा को पछाड़ बने दुनिया के नंबर-1 कप्तान

टीम इंडिया ने रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के खिताब को अपने नाम कर लिया। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने खिताबी मुकाबले में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराया। ये भारत की लगातार दूसरी खिताबी जीत है, अब तक कोई टीम लगातार दो टी20 वर्ल्ड कप टाइटल नहीं जीत सकी है। इसके साथ ही भारत अब तीन टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ सबसे ज्‍यादा बार ये उपलब्धि हासिल करने वाला देश बन गया है। खुद कप्‍तान सूर्या ने भी इस जीत के साथ इतिहास रचा है, अब वह रोहित शर्मा को पछाड़कर दुनिया के नंबर-1 कप्तान बन गए हैं।