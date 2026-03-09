9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs NZ: खिताब हारकर भी नहीं टूटा भारत को रुलाने का दावा करने वाले न्यूजीलैंड के कप्तान का घमंड, दे डाला ये बड़ा बयान

India vs New Zealand Final: न्यूजीलैंड के कप्‍तान मिचेलल सेंटनर टी20 वर्ल्‍ड कप का फाइनल हारने के बाद कहा कि यहां तक पहुंचने पर मुझे अपने प्‍लेयर्स पर गर्व है। पूरे टूर्नामेंट में हमारे सामने कुछ चैलेंज थे, लेकिन, हर स्टेज पर हम आगे बढ़े और अच्छा शो किया। भले ही हम बहुत अच्छे से हार गए, लेकिन मुझे लड़कों पर गर्व है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Mar 09, 2026

India vs New Zealand Final

न्‍यूजीलैंड के कप्‍तान मिचेल सेंटनर। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/mufaddal_vohra)

India vs New Zealand Final: न्यूजीलैंड को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के खिताबी मुकाबले में भारत के खिलाफ 96 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ कीवी टीम पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने का मौका भी गंवा बैठी। रविवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 255 रन बनाए। इसके जवाब में कीवी टीम 19 ओवरों में महज 159 रन पर सिमट गई। मैच से पहले अहमदाबाद में दर्शकों की भीड़ को शांत करने और भारतीय फैंस का दिल तोड़ने का दावा करने वाले न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर का शायद खिताबी हार के बाद भी घमंड नहीं टूटा। उनके कहां चूक हुई ये बताने के बजाय वह अपनी टीम पर गर्व जताते नजर आए।

'मुझे अपने खिलाड़ियों पर गर्व'

मैच के बाद कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने कहा कि मुझे अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। पूरे टूर्नामेंट के दौरान हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर चरण में हमने उनसे पार पाया और अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि, आज रात हम एक बहुत अच्छी टीम के खिलाफ, शानदार दर्शकों के सामने मात खा गए। फिर भी मुझे टीम पर गर्व है।

'मैदान में नीले रंग का समंदर दिखाई दे रहा था'

भारत में सपोर्ट पर सेंटनर ने कहा कि हम जहां भी खेलते हैं, आमतौर पर शानदार भीड़ देखने को मिलती है। आज मैदान में नीले रंग का समंदर दिखाई दे रहा था। जाहिर है हम फेवरेट नहीं थे, लेकिन भारत को घरेलू मैदान पर खिताब जीतने का श्रेय देना चाहिए। यहां जीतना हमेशा काफी दबाव के साथ आता है। मुझे लगता है कि सूर्यकुमार यादव और उनकी टीम को अपने प्रदर्शन पर बहुत गर्व होना चाहिए।

'आज हमें बेहतर टीम ने मात दी'

इस टूर्नामेंट में क्या सही हुआ? इस पर सेंटनर ने कहा कि मुझे लगता है कि अलग-अलग मौकों पर अलग-अलग खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी संभाली। हर चरण में हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनसे पार पाना अच्छा रहा। सुपर-8 और सेमीफाइनल में हमने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि, आज हमें बेहतर टीम ने मात दी, लेकिन फिर भी खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन पर गर्व होना चाहिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

09 Mar 2026 08:38 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs NZ: खिताब हारकर भी नहीं टूटा भारत को रुलाने का दावा करने वाले न्यूजीलैंड के कप्तान का घमंड, दे डाला ये बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने खुद को मारे थप्पड़, जानें क्या है पूरा मामला

Suryakumar Yadav slaps himself
क्रिकेट

खिताब जीतने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दिया दिल जीत लेने वाला बयान, इस खिलाड़ी को बताया देश की धरोहर

India vs New Zealand Final
क्रिकेट

टी20 वर्ल्ड कप की खिताबी जीत के साथ सूर्यकुमार यादव ने रचा इतिहास, रोहित शर्मा को पछाड़ बने दुनिया के नंबर-1 कप्तान

Suryakumar Yadav T20Is Record
क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप 2026 में गेंदबाजों के लिए ‘काल’ बने ये बल्लेबाज, टॉप 10 में 3 भारतीय शामिल

Ishan Kishan and sanju samson
क्रिकेट

न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनी टीम इंडिया, ये 5 खिलाड़ी पड़े कीवी टीम पर भारी

Team India T20 World Champion 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.