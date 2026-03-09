IND vs NZ: खिताब हारकर भी नहीं टूटा भारत को रुलाने का दावा करने वाले न्यूजीलैंड के कप्तान का घमंड, दे डाला ये बड़ा बयान

India vs New Zealand Final: न्यूजीलैंड को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के खिताबी मुकाबले में भारत के खिलाफ 96 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ कीवी टीम पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने का मौका भी गंवा बैठी। रविवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 255 रन बनाए। इसके जवाब में कीवी टीम 19 ओवरों में महज 159 रन पर सिमट गई। मैच से पहले अहमदाबाद में दर्शकों की भीड़ को शांत करने और भारतीय फैंस का दिल तोड़ने का दावा करने वाले न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर का शायद खिताबी हार के बाद भी घमंड नहीं टूटा। उनके कहां चूक हुई ये बताने के बजाय वह अपनी टीम पर गर्व जताते नजर आए।