T20 वर्ल्डकप 2026 में गेंदबाजों के लिए ‘काल’ बने ये बल्लेबाज, टॉप 10 में 3 भारतीय शामिल

तीसरे स्थान पर टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन रहे। सैमसन को इस टूर्नामेंट में सिर्फ 5 मैच खेलने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने 80.25 की औसत से 321 रन बनाए। संजू सैमसन इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी रहे। उन्होंने कुल 24 छक्के लगाए। चौथे स्थान पर ईशान किशन रहे, जिन्होंने 9 मैचों में 35.5 की औसत से 317 रन बनाए। न्यूजीलैंड के फिन एलन 5वें स्थान पर रहे, जिन्होंने 298 रन बनाए। इसके बाद जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट 292 रन के साथ छठे स्थान पर रहे।