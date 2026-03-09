अभिषेक-सैमसन ने फाइनल में किया बड़ा कारनामा, टी20 वर्ल्डकप के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

Abhishek Sharma-Sanju Samson World Record: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताबी मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां भारतीय टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है। इस टूर्नामेंट में अब तक पूरी तरह फ्लॉप रही भारत की ओपनिंग जोड़ी फाइनल में गरजती हुई नजर आ रही है। दोनों बल्लेबाजों ने 50 रन की साझेदारी कर ली है। यह इस वर्ल्ड कप में भारत की पहली 50+ ओपनिंग पार्टनरशिप है। साथ ही यह टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में फाइनल मुकाबले की सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी भी बन गई है।