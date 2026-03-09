8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

अभिषेक-सैमसन ने फाइनल में किया बड़ा कारनामा, टी20 वर्ल्डकप के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत की ओपनिंग जोड़ी ने शानदार शुरुआत की है। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने 50 से ज्यादा रन की साझेदारी कर फाइनल में नया रिकॉर्ड बना दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Mar 08, 2026

Abhishek Sharma and Sanju Samson

अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन (फोटो- IANS)

Abhishek Sharma-Sanju Samson World Record: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताबी मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां भारतीय टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है। इस टूर्नामेंट में अब तक पूरी तरह फ्लॉप रही भारत की ओपनिंग जोड़ी फाइनल में गरजती हुई नजर आ रही है। दोनों बल्लेबाजों ने 50 रन की साझेदारी कर ली है। यह इस वर्ल्ड कप में भारत की पहली 50+ ओपनिंग पार्टनरशिप है। साथ ही यह टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में फाइनल मुकाबले की सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी भी बन गई है।

इससे पहले साल 2009 में पाकिस्तान के कामरान अकमल और शाहजाद हसन ने श्रीलंका के खिलाफ यह कारनामा किया था। उस वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान ने जीत दर्ज की थी, जो लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया था।

संजू-अभिषेक ने मचाया गर्दा

इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव टॉस तो हार गए, लेकिन जिस तरीके से अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने टीम को शुरुआत दी है, उससे भारतीय टीम बड़े स्कोर की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। भारतीय टीम ने पहले दो ओवर काफी सावधानी से खेले। इसके बाद तीसरे ओवर से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई शुरू कर दी। तीसरे ओवर में जहां 15 रन बने, वहीं चौथे ओवर में 24 रन आए और भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।

टीम इंडिया के अर्धशतक के बाद अभिषेक शर्मा और खतरनाक हो गए और उन्होंने कीवी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। उन्होंने 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इस दौरान उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के लगाए। अभिषेक की इस तूफानी पारी की बदौलत भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्डकप में पॉवरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर लिया। टीम इंडिया ने 6 ओवर में बिना विकेट गंवाए 92 रन बना लिए थे। हालांकि 8वें ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक आउट हो गए। उन्होंने 21 गेंदों में 52 रन की पारी खेली।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

T20 World Cup 2026

Updated on:

08 Mar 2026 07:41 pm

Published on:

08 Mar 2026 07:35 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / अभिषेक-सैमसन ने फाइनल में किया बड़ा कारनामा, टी20 वर्ल्डकप के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

इतना बुरा तो न्यूजीलैंड के साथ किसी टीम ने नहीं किया! इस कीवी गेंदबाज के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड

भारत बनाम न्यूजीलैंड फाइनल
क्रिकेट

फाइनल में भारतीय बल्लेबाजों ने मचाया तहलका, टीम ने ठोका T20 वर्ल्डकप इतिहास का सबसे तेज शतक

टीम इंडिया
क्रिकेट

इन 11 धुरंधरों के दम पर वर्ल्ड चैंपियन बनने उतरी टीम इंडिया, लेकिन सूर्या ने गंवा दिया महत्वपूर्ण टॉस

Team India
क्रिकेट

‘सिर्फ अपना 50 रन बना कर मत चले आना’, अर्शदीप सिंह ने किससे कही ये बात, वायरल हुई वीडियो

Team India
क्रिकेट

‘मुझे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं’, बुमराह को लेकर फिन एलन ने ऐसा क्यों कहा

Finn Alen
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.