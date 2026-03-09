IND vs NZ: फाइनल में संजू सैमसन ने खेली ऐतिहासिक पारी, एक के बाद एक बनाए कई रिकॉर्ड्स

संजू सैमसन टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 89 रनों की दमदार पारी खेलने के साथ ही मार्लोन सैमुअल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सैमुअल्स ने टी20 विश्व कप 2016 के फाइनल में 85 रनों की नाबाद पारी खेली थी। उन्होंने इस मामले में विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है। संजू टी20 विश्व कप के खिताबी मुकाबले में भारत की ओर से सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं।