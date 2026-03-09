इतना बुरा तो न्यूजीलैंड के साथ किसी टीम ने नहीं किया! इस कीवी गेंदबाज के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड

IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की भिड़ंत न्यूजीलैंड के साथ हो रही है। खिताबी मुकाबला नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन के नाम फाइनल में शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। वह टी20 विश्व कप के फाइनल में संयुक्त रूप से सबसे महंगा ओवर फेंकने वाले गेंदबाज बन गए हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में लॉकी फर्ग्यूसन ने अपने पहले ही ओवर में 24 रन खर्च किए। वह संयुक्त रूप से टी20 विश्व कप के खिताबी मुकाबले में सबसे महंगा ओवर डालने वाले गेंदबाज बन गए हैं।