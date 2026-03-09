सूर्यकुमार से हुई बड़ी चूक, नहीं तो भारत पार कर लेता 270 का आंकड़ा, टॉप 3 ने कर दी रिकॉर्ड्स की बारिश

इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम की शुरुआत दमदार रही और आउट ऑफ फॉर्म चल रहे अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 18 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर दिया। अभिषेक शर्मा 21 गेंदों में 6 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 52 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद संजू सैमसन ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। वहीं ईशान किशन ने भी अर्धशतकीय पारी खेली।