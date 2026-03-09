फाइनल में भारतीय बल्लेबाजों ने मचाया तहलका, टीम ने ठोका T20 वर्ल्डकप इतिहास का सबसे तेज शतक

Fastest Hundred by Team in T20 World Cup: अहमदाबाद में भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, जहां टीम इंडिया ने वह कारनामा कर दिखाया है जो आज तक वर्ल्ड कप के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। इस मुकाबले में भारतीय ओपनर्स ने पहले अर्धशतकीय साझेदारी की, जो टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आज तक नहीं हुई थी। इसके बाद टीम इंडिया ने सिर्फ 44 गेंदों में अपना सैकड़ा पूरा कर लिया। यह वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबलों में किसी भी टीम द्वारा लगाया गया सबसे तेज शतक भी है।