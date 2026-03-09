9 मार्च 2026,

सोमवार

क्रिकेट

टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने खुद को मारे थप्पड़, जानें क्या है पूरा मामला

Suryakumar Yadav slaps himself: एमएस धोनी और रोहित शर्मा के बाद टी20 वर्ल्‍ड का खिताब जीतने वाले सूर्यकुमार यादव अब भारत के तीसरे कप्‍तान बन गए हैं। लेकिन, ट्रॉफी उठाने से पहले सूर्या को खुद को कुछ थप्‍पड़ मारते देखा गया। आखिर उन्‍होंने ऐसा क्‍यों किया?

भारत

image

lokesh verma

Mar 09, 2026

Suryakumar Yadav slaps himself

टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 की ट्रॉफी उठाने जाते भारतीय कप्‍तान सूर्यकुमार यादव। (फोटो सोर्स: IANS)

Suryakumar Yadav slaps himself: 2007 में एमएस धोनी और 2024 में रोहित शर्मा के बाद अब 2026 में सूर्यकुमार यादव टी20 वर्ल्‍ड कप का खिताब भारत की झोली में डाला है। इस खिताबी जीत के बाद पूरे देश में जश्‍न का माहौल है। अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में सूर्या की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने संजू, अभिषेक और ईशान के अर्धशतकों के दम पर निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 255 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए। इसके जवाब में न्‍यूजीलैंड की टीम 19 ओवर में 159 रनों पर ढेर हो गई और भारत ने 96 रन से खिताब अपने नाम किया। भारत अब सबसे ज्‍यादा तीन टी20 वर्ल्‍ड कप जीतने वाला देश बन गया है। इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद सूर्या बेहद खुश नजर आए।

सूर्यकुमार यादव ने खुद को थप्पड़ क्‍यों मारे?

जब सूर्यकुमार यादव टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 की ट्रॉफी उठाने के लिए स्‍टेज पर आगे बढ़े तो उन्‍होंने खुद को कुछ थप्‍पड़ मारे। आखिर उन्‍होंने ऐसा क्‍यों किया? दरअसल, उन्‍हें यह सपने जैसा महसूस हो रहा था। शायद वह इस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वह भारतीय क्रिकेट के कुछ सबसे बड़े लेजेंड्स वाले एक एलीट क्लब में अपनी एंट्री कर चुके हैं। यह उनका चौथा टी20 वर्ल्ड कप था, 2024 से पहले 2021 और 2022 में उनका दिल टूटा था। इस जीत की अहमियत को सच में समझने में उन्हें कुछ पल लगने वाले थे।

'इसे समझने थोड़ा समय लगेगा'

मैच के बाद बाद सूर्या ने कहा कि मुझे लगता है कि इसे समझने थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं निश्चित रूप से बहुत खुश हूं। यह एक लंबा सफर रहा है। यह 2024 वर्ल्ड कप के बाद शुरू हुआ। जय शाह और रोहित भाई समेत सभी ने मुझ पर भरोसा दिखाया और मुझे लीड करने का मौका दिया। वहां से यहां आकर जीतने तक। हम पिछले दो सालों से अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं और हम बस 2024 वर्ल्ड कप में अपनी अच्छी क्रिकेटिंग आदतों को बनाए रखना चाहते थे। लड़कों ने इसे बहुत अच्छे से लिया।

सूर्या की अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करने की आदत

गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के कुछ ही समय बाद सूर्या भारत का टी20 कप्तान बनाया गया और उन्होंने इस रोल के लिए पसंदीदा हार्दिक पंड्या को पीछे छोड़ दिया। एक लीडर का सबसे बड़ा काम अपने खिलाड़ियों को तब सपोर्ट करना होता है, जब वे सबसे निचले स्तर पर हों और कोई गलती न करें, अभिषेक शर्मा एक मुश्किल दौर से गुजर रहे थे।

सूर्या ने कहा कि मुझे लगता है कि यह समझना बहुत जरूरी है कि वे क्या करने में काबिल हैं। मुझे पता था कि उनमें मैच जिताने वाले खिलाड़ी हैं। टाइमिंग एकदम सही थी। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा टॉप खिलाड़ी हैं और हमें पता था कि वे कुछ खास करेंगे। उन्होंने फाइनल में ऐसा किया। बुमराह एक पीढ़ी में एक बार आने वाला गेंदबाज है।

पिछले वर्ल्‍ड कप से एक भी सीरीज नहीं गंवाई

भारत का वर्ल्ड कप जीतना कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। जब ​​से विराट कोहली और रोहित शर्मा बारबाडोस में शानदार प्रदर्शन के बाद रिटायर हुए हैं। उन्होंने एक भी सीरीज नहीं गंवाई है। असल में भारत ने तब से खेली गई, किसी भी सीरीज में एक से ज़्यादा मैच नहीं गंवाए हैं। घर हो या बाहर इस टीम का दबदबा रहा है और जिस तरह उन्होंने न्यूज़ीलैंड हमेशा अच्छा प्रदर्शन करने वाली ब्लैक कैप्स को 96 रनों से हराया, उससे पता चलता है कि खिलाड़ियों का यह ग्रुप किस मिट्टी का बना है।

टी20 वर्ल्ड कप की खिताबी जीत के साथ सूर्यकुमार यादव ने रचा इतिहास, रोहित शर्मा को पछाड़ बने दुनिया के नंबर-1 कप्तान
क्रिकेट
Suryakumar Yadav T20Is Record

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

09 Mar 2026 10:13 am

Hindi News / Sports / Cricket News / टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने खुद को मारे थप्पड़, जानें क्या है पूरा मामला

