टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने खुद को मारे थप्पड़, जानें क्या है पूरा मामला

Suryakumar Yadav slaps himself: 2007 में एमएस धोनी और 2024 में रोहित शर्मा के बाद अब 2026 में सूर्यकुमार यादव टी20 वर्ल्‍ड कप का खिताब भारत की झोली में डाला है। इस खिताबी जीत के बाद पूरे देश में जश्‍न का माहौल है। अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में सूर्या की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने संजू, अभिषेक और ईशान के अर्धशतकों के दम पर निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 255 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए। इसके जवाब में न्‍यूजीलैंड की टीम 19 ओवर में 159 रनों पर ढेर हो गई और भारत ने 96 रन से खिताब अपने नाम किया। भारत अब सबसे ज्‍यादा तीन टी20 वर्ल्‍ड कप जीतने वाला देश बन गया है। इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद सूर्या बेहद खुश नजर आए।