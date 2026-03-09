मैं सॉरी बोलने गया था… डेरिल मिचेल के साथ मैदान पर भिड़ंत के बाद अर्शदीप सिंह ने दिखाया बड़ा दिल

न्यूजीलैंड के लक्ष्य का पीछा करने के दौरान ये ड्रामा हुआ, जब भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने डेरिल मिशेल को गुस्से में परेशान कर दिया। 11वें ओवर की पांचवीं गेंद पर आधे रन के बाद दोबारा आए अर्शदीप ने स्टंप्स पर फॉलो-थ्रू गेंद फेंकी, जो गलती से मिचेल की जांघ पर लग गई। इसके बाद मिचेल काफी गुस्‍से में नजर आए और अर्शदीप को काफी बुरा-भला कहा। हालांकि कप्‍तान सूर्या ने तुरंत बीच-बचाव करते हुए मिचेल को शांत किया, जबकि अंपायर ने अर्शदीप से बात की। ओवर की आखिरी गेंद फेंकने के बाद अर्शदीप ने बड़ा दिल दिखाया और तुरंत माफी मांगते हुए मिचेल से हाथ मिलाया और गले मिले।