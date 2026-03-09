इस स्टार के खिलाड़ी पर टूटा दुखों का पहाड़, हादसे में भाई और जीजा की मौत के बावजूद फाइनल में ठोका तूफानी अर्धशतक

Ishan Kishan Cousin and brother-in-law died: भारतीय टीम के स्‍टार खिलाड़ी ईशान किशन के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को एक कार हादसे में ईशान की चचेरी बहन और जीजा की मौत हो गई थी। इस दुखद घटना का पता चलते ही किशन अपने परिवार के पास जाना चाहते थे, लेकिन टी20 वर्ल्‍ड कप फाइनल की नेशनल ड्यूटी के चलते वह नहीं जा सके। इस घटना के बाद ईशान काफी गमजदा थे, लेकिन साथी खिलाड़ियों उनका ढांढस बंधाया, जिसके बाद वह फाइनल में मैदान पर उतरे फिर से तूफानी अर्धशतक ठोकते खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई।