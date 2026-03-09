भारत की जीत पर इन 3 दिग्गजों ने निकाली अपनी ‘खीझ’, तो दिनेश कार्तिक ने बोलती बंद कर दिया करारा जवाब

इन दिग्गजों की बातों का जवाब भारतीय विकेटकीपर दिनेश कार्तिक ने बड़े ही बेबाक अंदाज में दिया। कार्तिक ने नासिर हुसैन और एथरटन को फॉसिल्स (पुराने जमाने का) कहते हुए उनकी बोलती बंद कर दी। कार्तिक ने याद दिलाया कि पिछले साल जब भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, तब इन्हीं दिग्गजों ने कहा था कि भारत को एक ही वेन्यू (दुबई) पर खेलने और यात्रा न करने का अनुचित फायदा मिला। कार्तिक ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा, 'इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भी तो लगातार एक ही जगह (कोलंबो) रुका था, एक ही होटल में रहा और उन्हीं पिचों को जानता था, फिर वो कुछ क्यों नहीं कर पाए? साफ है कि जीत सिर्फ हालात से नहीं, बल्कि असली स्किल से मिलती है जो पाकिस्तान के पास नहीं थी।'