Team India next assignment after T20 World Cup: गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव ने लगभग दो साल तक जो मेहनत की, आखिरकार उसका फल मिल ही गया। टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए टी20 वर्ल्ड कप का अपना खिताब बचाने वाली पहली टीम बन गई है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खचाखच भरी भीड़ के सामने सूर्या एंड कंपनी न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अब सवाल ये कि आखिरी भारतीय टीम का अगला अभियान क्‍या होगा? अब टीम इंडिया फिर से मैदान पर एक्‍शन में नजर आएगी। आइये आपको भारतीय क्रिकेट टीम का आगामी शेड्यूल बताते हैं।