भारतीय क्रिकेट टीम।
Team India next assignment after T20 World Cup: गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव ने लगभग दो साल तक जो मेहनत की, आखिरकार उसका फल मिल ही गया। टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए टी20 वर्ल्ड कप का अपना खिताब बचाने वाली पहली टीम बन गई है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खचाखच भरी भीड़ के सामने सूर्या एंड कंपनी न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अब सवाल ये कि आखिरी भारतीय टीम का अगला अभियान क्या होगा? अब टीम इंडिया फिर से मैदान पर एक्शन में नजर आएगी। आइये आपको भारतीय क्रिकेट टीम का आगामी शेड्यूल बताते हैं।
संजू सैमसन ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखते हुए भारत को 255/5 तक पहुंचाया, जो आईसीसी फाइनल में किसी भी टीम के लिए सबसे बड़ा टोटल है। यह 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में भारत के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए गए स्कोर से भी ज्यादा है। इसके बाद जैसे बॉलिंग एक फॉर्मेलिटी थी, जिसमें जसप्रीत बुमराह ने आसानी से विरोधी टीम को ध्वस्त करने का अपना रूटीन काम किया। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया तो संजू ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता।
अभी देश अहमदाबाद में मिली जबरदस्त जीत का मजा ले रहा है, वहीं कुछ फैन सोच रहे होंगे कि टीम इंडिया अगला मैच कब खेलेगी? फैन कब इंडिया की नीली जर्सी पहनकर इंटरनेशनल क्रिकेट का लुत्फ उठा सकेंगे? भारत का इंटरनेशनल क्रिकेट कुछ समय के लिए रुका रहेगा, लेकिन आईपीएल सीजन का समय आ गया है। आईपीएल 2026 अब से 20 दिन से भी कम समय में शुरू होगा, जिसका पहला मैच 28 मार्च को खेला जाएगा। जैसा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने कन्फ़र्म किया है। आईपीएल सीजन 31 मई तक खेला जाएगा, जिसमें पहले से ज्यादा मैच होंगे।
जहां तक भारतीय टीम के अगले मैच की बात है, तो वे अब से तीन महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्शन में नजर आएंगे। टी20 वर्ल्ड कप के बाद भारत की पहली सीरीज अफगानिस्तान के खिलाफ होगी। पूरा शेड्यूल इस महीने की शुरुआत में आया था। सीरीज 6 जून को पंजाब में एकमात्र टेस्ट मैच के साथ शुरू होगी। इसके बाद तीन वनडे मैच होंगे, जिसमें आप रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों को खेलते हुए देखेंगे।
|तारीख
|मैच का समय (IST)
|मैच
|वेन्यू
|06 June
|9:30 AM
|Test
|न्यू चंडीगढ़
|14 June
|1:30 PM
|1st ODI
|धर्मशाला
|17 June
|1:30 PM
|2nd ODI
|लखनऊ
|20 June
|1:30 PM
|3rd ODI
|चेन्नई
|मैच
|तारीख
|वेन्यू
|1st T20I
|July 1
|चेस्टर ली-स्ट्रीट
|2nd T20I
|July 4
|मेनचेस्टर
|3rd T20I
|July 7
|नॉटिंघम
|4th T20I
|July 9
|ब्रिस्टल
|5th T20I
|July 11
|साउथेम्प्टन
|1st ODI
|July 14
|बर्मिघम
|2nd ODI
|July 16
|कार्डिफ
|3rd ODI
|July 19
|लंदन
