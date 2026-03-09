Winning Moments: मैदान पर जब छलके खुशी के आंसू, देखें टीम इंडिया के चैंपियंस की फैमिली के साथ ये यादगार तस्वीरें

भारतीय खिलाड़ियों की अपनी फैमिली के साथ यादगार तस्वीरें (photo - IANS)
T20 World Cup India Winning Celebration With Family, Indian Cricketers Family Photos: टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद मैदान पर भारत के इन जांबाज खिलाड़ियों ने अपनी इस ऐतिहासिक जीत को अपने सबसे खास लोगों जैसे परिवार, जीवनसाथी और बच्चों के साथ मनाया। देखिए टीम इंडिया के चैंपियंस की अपने अपनों के साथ ये यादगार और भावुक कर देने वाली तस्वीरें।
ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड महिका के साथ वर्ल्ड कप जीतने का जश्न मनाते हुए। (photo - IANS)
टीम के उपकप्तान अक्षर पटेल अपनी पत्नी मेहा और अपने नन्हे बच्चे के साथ जीत के बाद मैदान पर। (photo - IANS)
संजू सैमसन अपनी पत्नी चारुलता के साथ जीत की ट्रॉफी के साथ पोज देते हुए। (photo - ICC)
दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपनी पत्नी संजना गणेशन और अपनी मां के साथ। (photo - @jaspritb1)
वरुण चक्रवर्ती अपने बेटे आथमण के साथ ऐतिहासिक जीत के बाद मैदान पर क्वालिटी टाइम बिताते हुए। (photo - IANS)
युवा सितारे तिलक वर्मा अपनी मां के साथ, जीत की खुशी में वर्ल्ड कप ट्रॉफी को चूमते हुए। (photo - @tilakvarma9)
टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर अपनी पत्नी नताशा और अपनी दोनों बेटियों के साथ। (Photo - IANS)
