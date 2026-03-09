‘अभिषेक के रनों का क्रेडिट न्यूजीलैंड के खराब गेंदबाजों को…’ भविष्यवाणी फेल होने पर ये क्या बोल गए मोहम्मद आमिर!

अहमदाबाद में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से रौंदकर खिताब क्या जीता, आमिर के होश उड़ गए। उन्होंने कहा, 'आज मैं इंडियन टीम को क्रेडिट जरूर दूंगा क्योंकि उन्होंने इस मिथ को तोड़ दिया है कि केवल तेज गेंदबाज ही टूर्नामेंट जिताते हैं। भाई, बैट्समैन भी जिताते हैं और इंडिया ने यह साबित कर दिया।' आमिर का मानना है कि सेमीफाइनल और फाइनल जैसे बड़े मैचों में 250 से ज्यादा रन बनाना भारत की असली ताकत है।