ICC ट्रॉफी जीतने के बाद भी नहीं टिक रहे कप्तान, रोहित ने खुद विदा ली और सूर्या से छीन ली गई कुर्सी

ऐसा ही कुछ अब सूर्यकुमार यादव के साथ भी हो रहा है। सूर्या ने अपनी कप्तानी में भारत को घरेलू मैदान पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 का चैंपियन बनाया और बीसीसीआई के कैबिनेट में एक और चमचमाती ट्रॉफी जोड़ी। लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो अगले ही टी20 मैच में वह कप्तान नहीं होंगे। यहां तक कि खराब फॉर्म की वजह से अब टीम में भी उनकी जगह पक्की नहीं दिख रही है। आईपीएल 2026 में 13 पारियों में वह सिर्फ 270 रन ही बना सके थे, जहां उनका औसत महज 20.76 का रहा। इस तरह आईसीसी ट्रॉफी जिताने के बाद कप्तानी से हाथ धो बैठने का यह अनोखा श्राप अब सूर्या को भी लग चुका है।