Saba Karim on Rohit Sharma Virat Kohli: रोहित शर्मा और विराट कोहली टी20 इंटरनेशनल और टेस्‍ट किक्रेट से संन्‍यास ले चुके हैं। अब ये सिर्फ वनडे अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट ही खेलते हैं और दोनों का सपना अगला वनडे वर्ल्‍ड कप जीतना है। विराट कोहली के परफॉर्मेंस, फिटनेस और रनों की जबरदस्त भूख ने भारतीय सेलेक्टर्स को 2027 वनडे वर्ल्ड कप प्लान में उनकी जगह को लेकर कोई शक नहीं छोड़ा है। लेकिन, भारत के पूर्व विकेटकीपर और पूर्व सेलेक्टर सबा करीम का मानना ​​है कि अगर रोहित शर्मा को जगह बनानी है, तो उन्हें अभी भी बहुत काम करना होगा।