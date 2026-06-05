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PDA पर जगद्गुरु का बड़ा प्रहार, राहुल गांधी के भविष्य को लेकर की चौंकाने वाली भविष्यवाणी

जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भविष्यवाणी की है। रामभद्राचार्य का कहना है कि अगले चुनाव में बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी। उन्होंने अखिलेश यादव के PDA मोर्चा पर भी प्रतिक्रिया दी है, पूरी खबर पढ़िए...

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Jun 05, 2026

जगद्गुरु रामभद्राचार्य की बड़ी भविष्यवाणी: PDA फार्मूला नहीं होगा सफल, यूपी में फिर बनेगी भाजपा सरकार (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

जगद्गुरु रामभद्राचार्य (फोटो सोर्स: भाषा संवाद WhatsApp News Group)

Jagadguru Rambhadracharya Predicts BJP Win: उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने बेबाक बयानों और धार्मिक-सामाजिक विषयों पर स्पष्ट राय रखने वाले जगद्गुरु रामभद्राचार्य एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने प्रदेश की सियासत और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर ऐसी भविष्यवाणी की है, जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है।

जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने दावा किया है कि विपक्ष का चर्चित PDA (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) समीकरण आगामी चुनावों में अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाएगा और राज्य में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी रामभद्राचार्य के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। जहां भाजपा समर्थक इसे सकारात्मक संकेत के रूप में देख रहे हैं, वहीं विपक्षी दलों ने इस बयान को राजनीतिक भविष्यवाणी बताते हुए गंभीरता से लेने से इनकार किया है।

यूपी की राजनीति पर साधा निशाना

जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता विकास, सुशासन और स्थिरता के आधार पर निर्णय लेती है। उन्होंने दावा किया कि जातीय और सामाजिक समीकरणों के आधार पर तैयार किए जा रहे राजनीतिक फार्मूले लंबे समय तक प्रभावी नहीं रह सकते।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता अब केवल नारों और समीकरणों से प्रभावित नहीं होती, बल्कि वह विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और जनहित की योजनाओं को भी महत्व देती है। इसी कारण आने वाले समय में भाजपा को फिर से जनसमर्थन मिलने की संभावना प्रबल दिखाई देती है।

PDA को लेकर दिया बड़ा बयान

हाल के वर्षों में समाजवादी पार्टी द्वारा PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को साथ लाने की रणनीति पर विशेष जोर दिया गया है। इसे आगामी चुनावों के लिए विपक्ष का प्रमुख सामाजिक समीकरण माना जा रहा है। इसी मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए रामभद्राचार्य ने कहा कि केवल सामाजिक समूहों को जोड़ने भर से चुनावी सफलता सुनिश्चित नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि जनता के बीच विश्वसनीयता और नेतृत्व क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।

उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मतदाता अब पहले की तुलना में अधिक जागरूक हो चुका है और वह व्यापक दृष्टिकोण से निर्णय लेता है। इसलिए किसी एक सामाजिक समीकरण के आधार पर चुनावी परिणामों का अनुमान लगाना उचित नहीं होगा।

राहुल गांधी पर भी की टिप्पणी

जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भविष्य की राजनीति में राहुल गांधी के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। उन्होंने संकेत दिया कि कांग्रेस को संगठनात्मक स्तर पर अभी और मजबूत होने की आवश्यकता है।

हालांकि उन्होंने किसी विशेष चुनावी नतीजे का उल्लेख नहीं किया, लेकिन उनके बयान को कांग्रेस और राहुल गांधी की राजनीतिक स्थिति पर टिप्पणी के रूप में देखा जा रहा है। उनके इस वक्तव्य के बाद राजनीतिक विश्लेषकों ने भी विभिन्न दृष्टिकोणों से इसकी व्याख्या शुरू कर दी है।

बयान के बाद तेज हुई राजनीतिक चर्चा

रामभद्राचार्य के बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों के बयान अक्सर जनचर्चा का विषय बन जाते हैं, विशेषकर तब जब वे चुनावी राजनीति से संबंधित हों। सोशल मीडिया पर भी उनके बयान को लेकर व्यापक चर्चा देखने को मिल रही है। भाजपा समर्थक उनके वक्तव्य को जनता की भावना का प्रतिबिंब बता रहे हैं, जबकि विपक्षी दल इसे व्यक्तिगत राय करार दे रहे हैं।

विपक्ष ने कहा- भविष्यवाणियों से नहीं तय होते चुनाव

विपक्षी नेताओं ने रामभद्राचार्य के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकतंत्र में चुनाव का फैसला जनता करती है, न कि किसी की भविष्यवाणी। विपक्ष का कहना है कि PDA सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व का एक व्यापक अभियान है, जिसका असर आने वाले चुनावों में दिखाई देगा। कुछ विपक्षी नेताओं ने यह भी कहा कि धार्मिक संतों और आध्यात्मिक गुरुओं का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन चुनावी परिणामों का निर्धारण जनता के मुद्दों और जनमत से होता है। इसलिए किसी भी प्रकार की राजनीतिक भविष्यवाणी को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता।

चुनावी माहौल में बढ़ी बयानबाजी

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं। सभी प्रमुख दल अपने-अपने संगठन को मजबूत करने और जनाधार बढ़ाने में जुटे हुए हैं। ऐसे समय में विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक हस्तियों के बयान चुनावी माहौल को और अधिक रोचक बना रहे हैं। सूत्रों  का मानना है कि चुनावी वर्ष नजदीक आने के साथ ऐसे बयान और अधिक देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अंतिम निर्णय मतदाता के हाथ में होता है और चुनावी नतीजे कई कारकों पर निर्भर करते हैं।

राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बना बयान

जगद्गुरु रामभद्राचार्य का यह बयान फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का प्रमुख विषय बन गया है। भाजपा की संभावित वापसी, PDA रणनीति की सफलता-असफलता और राहुल गांधी के भविष्य को लेकर की गई उनकी टिप्पणियां आने वाले दिनों में भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बनी रह सकती हैं। फिलहाल इतना तय है कि उनके इस बयान ने चुनावी चर्चाओं को नई दिशा दे दी है और राजनीतिक दलों के साथ-साथ आम जनता के बीच भी इसे लेकर व्यापक चर्चा जारी है।

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Published on:

05 Jun 2026 07:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / PDA पर जगद्गुरु का बड़ा प्रहार, राहुल गांधी के भविष्य को लेकर की चौंकाने वाली भविष्यवाणी

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