PDA पर जगद्गुरु का बड़ा प्रहार, राहुल गांधी के भविष्य को लेकर की चौंकाने वाली भविष्यवाणी

विपक्षी नेताओं ने रामभद्राचार्य के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकतंत्र में चुनाव का फैसला जनता करती है, न कि किसी की भविष्यवाणी। विपक्ष का कहना है कि PDA सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व का एक व्यापक अभियान है, जिसका असर आने वाले चुनावों में दिखाई देगा। कुछ विपक्षी नेताओं ने यह भी कहा कि धार्मिक संतों और आध्यात्मिक गुरुओं का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन चुनावी परिणामों का निर्धारण जनता के मुद्दों और जनमत से होता है। इसलिए किसी भी प्रकार की राजनीतिक भविष्यवाणी को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता।