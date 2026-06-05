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प्रतीक यादव के घर पहुंचे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, पद्यजा के सिर पर हाथ फेर किया दुलार, निहारती रहीं अपर्णा

Rajnath Singh Lucknow Visit: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में अपर्णा यादव के आवास पहुंचे और स्वर्गीय प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की तथा परिवार को ढांढस बंधाया।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Jun 05, 2026

पद्मजा से मुलाकात के दौरान भावुक दिखे राजनाथ सिंह, जताई गहरी संवेदना (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

पद्मजा से मुलाकात के दौरान भावुक दिखे राजनाथ सिंह, जताई गहरी संवेदना (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Rajnath Singh Tribute Prateek Yadav: लखनऊ में एक भावुक और संवेदनशील क्षण उस समय देखने को मिला जब देश के रक्षा मंत्री एवं लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह अपर्णा यादव के आवास पहुंचे और स्वर्गीय प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने शोक संतप्त परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं तथा दुख की इस घड़ी में परिवार को ढांढस बंधाया।

रक्षा मंत्री के आवास पहुंचने की सूचना मिलते ही वहां राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े कई लोग भी मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति तथा परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

शोक संतप्त परिवार के बीच पहुंचे रक्षा मंत्री

राजनाथ सिंह निर्धारित कार्यक्रम के तहत अपर्णा यादव के आवास पहुंचे। वहां उन्होंने सबसे पहले दिवंगत प्रतीक यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और गहरा दुख व्यक्त किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि किसी प्रियजन का निधन परिवार के लिए अत्यंत पीड़ादायक क्षण होता है। ऐसे समय में पूरा समाज और शुभचिंतक परिवार के साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने परिवार को हर संभव सहयोग और सांत्वना का भरोसा भी दिलाया।

डिप्टी सीएम बृजेश पाठक भी रहे मौजूद

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक भी रक्षा मंत्री के साथ मौजूद रहे। उन्होंने भी दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। बृजेश पाठक ने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा प्रदेश परिवार के साथ खड़ा है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि परिवार को इस कठिन समय का सामना करने की शक्ति मिले और दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें।

जनप्रतिनिधियों ने जताया शोक

श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल, भाजपा नेता आनंद द्विवेदी सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। सभी ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। मौजूद लोगों ने कहा कि जीवन और मृत्यु प्रकृति का अटल सत्य है, लेकिन किसी प्रियजन का अचानक बिछड़ जाना हमेशा गहरा दुख देता है। ऐसे अवसरों पर सामाजिक और पारिवारिक सहयोग ही दुख को कम करने का माध्यम बनता है।

छोटी बेटी पद्मजा से की आत्मीय मुलाकात

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ-साथ प्रतीक यादव की छोटी बेटी पद्मजा से भी मुलाकात की। उन्होंने बच्ची का हालचाल जाना और उसे सांत्वना दी। इस दौरान माहौल काफी भावुक नजर आया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार राजनाथ सिंह ने परिवार के सदस्यों से कुछ समय तक बातचीत की और उन्हें मानसिक रूप से मजबूत रहने का संदेश दिया।

उन्होंने कहा कि दिवंगत व्यक्ति की स्मृतियां हमेशा परिवार के साथ रहती हैं और वही आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती हैं। पूरे कार्यक्रम के दौरान वातावरण गंभीर और भावुक बना रहा तथा उपस्थित लोगों ने मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की।

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Updated on:

05 Jun 2026 04:29 pm

Published on:

05 Jun 2026 04:02 pm

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