प्रतीक यादव के घर पहुंचे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, पद्यजा के सिर पर हाथ फेर किया दुलार, निहारती रहीं अपर्णा

राजनाथ सिंह निर्धारित कार्यक्रम के तहत अपर्णा यादव के आवास पहुंचे। वहां उन्होंने सबसे पहले दिवंगत प्रतीक यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और गहरा दुख व्यक्त किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि किसी प्रियजन का निधन परिवार के लिए अत्यंत पीड़ादायक क्षण होता है। ऐसे समय में पूरा समाज और शुभचिंतक परिवार के साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने परिवार को हर संभव सहयोग और सांत्वना का भरोसा भी दिलाया।