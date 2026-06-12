ऊर्जा मंत्री और UPPCL के बीच घमासान, अजय राय ने PM मोदी से कि दखल की मांग, कहा- तुरंत हस्तक्षेप करें

बीते दिनों प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं पर दस परसेंट पावर परचेज सरचार्ज लगा दिया गया। इस फैसले के खिलाफ उपभोक्ता परिषद ने विद्युत् नियामक आयोग का दरवाजा खटखटाया। वहीं इस फैसले से यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा भी UPPCL के चेयरमैन आशीष गोयल पर भड़क गए। ऊर्जा मंत्री ने सीधे चेयरमैन को पत्र लिखकर पूछा कि बिना उनकी जानकारी और अनुमति के इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके बार-बार मना करने के बावजूद कुशल कर्मचारियों को हटाया जा रहा है और मनमाने ढंग से अकुशल लोगों की भर्ती की जा रही है। जिसका खामियाजा अब विभाग को भुगतना पड़ रहा है।