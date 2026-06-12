12 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

ऊर्जा मंत्री और UPPCL के बीच घमासान, अजय राय ने PM मोदी से कि दखल की मांग, कहा- तुरंत हस्तक्षेप करें

UP News: उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग में मंत्री और UPPCL चेयरमैन के बीच छिड़ी जंग अब दिल्ली पहुंच गई है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग कर दी है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Mohsina Bano

Jun 12, 2026

UP News, UP Congress President Ajay Rai, PM Narendra Modi, Energy Minister AK Sharma,UP Power Department Dispute

कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पीएम मोदी से मांगा दखल (फोटो- पत्रिका)

उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग में चल रहा विवाद अब दिल्ली दरबार तक पहुंच गया है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इस पूरे मामले में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तत्काल दखल देने की मांग की है। राज्य में बिजली बिल पर लगाए गए दस परसेंट पावर परचेज सरचार्ज के बाद ऊर्जा मंत्री और पावर कॉर्पोरेशन के बीच खुली जंग छिड़ गई है। इसी घमासान को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार से उच्च स्तरीय जांच कराने की अपील की है।

अजय राय ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

बिजली महकमे के इस भारी घमासान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। अजय राय ने अपने पत्र में कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता पहले से ही भयंकर बेरोजगारी और महंगाई का दंश झेल रही है। अब प्रशासनिक मतभेद और संस्थागत टकराव के कारण जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के भीतर चल रहे इस आपसी टकराव का सीधा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।

शासन व्यवस्था की गंभीर विफलता

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अपने पत्र में हमला बोलते हुए कहा कि जब विभाग का राजनीतिक प्रमुख यानी कैबिनेट मंत्री खुद यह कह रहा है कि उसकी जानकारी के बिना फैसले लिए जा रहे हैं तो यह कोई सामान्य प्रशासनिक मतभेद नहीं है। अजय राय ने इसे सरकार की शासन व्यवस्था की गंभीर विफलता का संकेत बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की है कि वह उत्तर प्रदेश की जनता के हितों की रक्षा के लिए इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करें।

ऊर्जा मंत्री और UPPCL चेयरमैन के बीच टकराव

बीते दिनों प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं पर दस परसेंट पावर परचेज सरचार्ज लगा दिया गया। इस फैसले के खिलाफ उपभोक्ता परिषद ने विद्युत् नियामक आयोग का दरवाजा खटखटाया। वहीं इस फैसले से यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा भी UPPCL के चेयरमैन आशीष गोयल पर भड़क गए। ऊर्जा मंत्री ने सीधे चेयरमैन को पत्र लिखकर पूछा कि बिना उनकी जानकारी और अनुमति के इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके बार-बार मना करने के बावजूद कुशल कर्मचारियों को हटाया जा रहा है और मनमाने ढंग से अकुशल लोगों की भर्ती की जा रही है। जिसका खामियाजा अब विभाग को भुगतना पड़ रहा है।

जिस ट्रेन में सवार थे मोहन भागवत, उस पर पथराव में यूपी पुलिस ने दो को किया गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
Mohan Bhagwat, RSS Chief Mohan Bhagwat, Train stone pelting, UP Police action, UP News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cm yogi

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

pm modi

up news

UP News Hindi

UP Politics

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Jun 2026 06:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ऊर्जा मंत्री और UPPCL के बीच घमासान, अजय राय ने PM मोदी से कि दखल की मांग, कहा- तुरंत हस्तक्षेप करें

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

इको गार्डन में दो हिस्सों में बंटा आंदोलन, 20 मिनट बाद लौटे अभिजीत दीपके, CM योगी के भेष में पहुंचे प्रदर्शनकारी

इको गार्डन में हाईवोल्टेज ड्रामा, योगी के भेष में प्रदर्शनकारी पहुंचे, अभिजीत दीपके का विरोध (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

लखनऊ प्रदर्शन के बाद पंजाब की ओर बढ़े अभिजीत दीपके, 13 जून को अमृतसर में करेंगे छात्र-युवा संवाद

सोशल मीडिया पोस्ट से बड़ा ऐलान, अब अमृतसर में युवाओं से संवाद करेंगे अभिजीत दीपके (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

लखनऊ के इको गार्डन में पेपर लीक के विरोध में जुटे युवा; माहौल बिगाड़ने के आरोप में युवक को खदेड़ा

हंगामे की कोशिश करने वाला युवक खदेड़ा गया (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

PM मोदी के 12 साल पूरे होने पर CM योगी का संवाद, बोले-विकास और सेवा को समर्पित रही सरकार

CM Yogi Adityanath, PM Narendra Modi 12 years, UP News, CM Yogi press conference,
लखनऊ

लखनऊ के इको गार्डन में छात्रों का उबाल, करीब 500 युवा जुटे, अभिजीत दीपके के इंतजार में टिकीं सबकी निगाहें

इको गार्डन छावनी में तब्दील, CJP प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे सैकड़ों युवा (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.