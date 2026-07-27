UP Police Constable Result 2026: यूपी पुलिस रिजल्ट जल्द होगा जारी, जानें क्या रहेगी संभावित कट-ऑफ, ऐसे करें डाउनलोड

उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कांस्टेबल के कुल 32679 पदों को भरने के लिए यह भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। इस बार लिखित परीक्षा 8 जून, 9 जून और 10 जून, 2026 को राज्यभर के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में आयोजित की गई थी। परीक्षा में 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे जो कुल 300 अंकों के थे। मूल्यांकन को पारदर्शी बनाने के लिए बोर्ड ने नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था लागू की थी जिसमें हर गलत उत्तर पर 0.5 अंक काटे जाएंगे। बोर्ड ने 20 जून 2026 को प्रोविजनल आंसर की जारी करके उम्मीदवारों से आपत्तियां मांगी थीं।