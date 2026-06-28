UP Home Guard Result 2026: यूपी होम गार्ड भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां चेक करें अपना स्कोरकार्ड

महिला अभ्यर्थियों के लिए 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने का नियम निर्धारित किया गया है। दौड़ के साथ ही अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण (PST) भी किया जाएगा। इस प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की लंबाई और वजन मापा जाएगा। इसके साथ ही पुरुष अभ्यर्थियों के सीने का माप भी लिया जाएगा। इन सभी चरणों को सफलतापूर्वक पास करने वाले अभ्यर्थियों को अंत में एक मेडिकल टेस्ट देना होगा। मेडिकल टेस्ट में पूरी तरह फिट पाए जाने के बाद ही अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से होम गार्ड के पद पर नियुक्त किया जाएगा।