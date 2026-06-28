15 मौतों के बाद सरकार का बड़ा एक्शन! लखनऊ अग्निकांड में 5 इंजीनियर-कर्मचारी सस्पेंड, अभी और अधिकारी रडार पर

अग्निकांड की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद कसूरवारों पर कार्रवाई तेज होती जा रही है। नए फैसले के अनुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण के कई बड़े चेहरों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। निलंबन की इस कार्रवाई में सहायक अभियंता संजय शुक्ला, अधीक्षण अभियंता आनंद मिश्रा, अधिशासी अभियंता शिवेंद्र शुक्ला और अवर अभियंता हेमंत कुमार आए हैं। इनके अलावा LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने सुपरवाइजर के रूप में तैनात हरपाल को भी निलंबित कर दिया है। इससे पहले भी दो इंजीनियरों प्रमोद पांडे और अनिल कुमार को सस्पेंड किया जा चुका है।