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‘जब बिल्डिंग अवैध थी तो पहले क्यों नहीं गिराया? हादसा होने के बाद ही क्यों जागती है सरकार?’ लखनऊ अग्निकांड पर भड़के कांग्रेस अध्यक्ष

Lucknow Coaching Centre Fire: लखनऊ अग्निकांड पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सरकार पर बड़ा हमला। बोले- जब अवैध बिल्डिंग को गिराने का आदेश था, तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पढ़ें पूरी खबर...

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लखनऊ

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Pratiksha Gupta

Jun 23, 2026

Lucknow Fire Incident, Lucknow Agnikand

लखनऊ अग्निकांड पर भड़के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय | फोटो सोर्स- patrika.com

Lucknow Aliganj Fire News: लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड को लेकर अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। इस हादसे पर दुख जताने के साथ-साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा कि कहा है कि सरकार सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें करना जानती है, लेकिन उन बातों पर खुद ही अमल नहीं करती है।

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Published on:

23 Jun 2026 02:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘जब बिल्डिंग अवैध थी तो पहले क्यों नहीं गिराया? हादसा होने के बाद ही क्यों जागती है सरकार?’ लखनऊ अग्निकांड पर भड़के कांग्रेस अध्यक्ष

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