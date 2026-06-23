लखनऊ अग्निकांड में 15 मौतों के बाद एक्शन में योगी सरकार, SIT जांच शुरू, अवैध बिल्डिंग पर चल सकता है बुलडोजर

लखनऊ में हुए इस बड़े हादसे के बाद पड़ोसी शहर कानपुर में भी हड़कंप मच गया है। कानपुर विकास प्राधिकरण ने सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाले कोचिंग सेंटरों और कमर्शियल बिल्डिंग्स पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों ने शहर के अलग-अलग इलाकों में चेकिंग चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 16 संस्थानों को सील कर दिया है। इसमें जोन-1A में 3, जोन-2B में 5, जोन-3 में 3 और जोन-4 में 5 प्रतिष्ठानों पर ताला लगाया गया है। प्रशासन का कहना है कि ऐसे 22 और संस्थानों की पहचान की गई है जो अवैध रूप से बेसमेंट चला रहे हैं, उन पर भी जल्द कार्रवाई होगी। आने वाले दिनों में यह सीलिंग अभियान और तेज होगा।