लखनऊ के हिमालय कोल्ड स्टोरेज में भीषण आग, कई घंटे बाद भी नहीं पाया गया काबू; आसपास के घर खाली कराए गए

गौरतलब है कि हाल ही में लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में एक इमारत में भीषण आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई थी। उस मामले में जांच के दौरान लापरवाही के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ऐसे में चिनहट की इस घटना ने एक बार फिर शहर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और रिहायशी इलाकों में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।